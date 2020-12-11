Журналистка и правозащитница убита в Афганистане

В Афганистане убита популярная тележурналистка и защитница прав женщин Малала Майванд. Она жила и работала в процвинции Нангархар на востоке Афганистана. В четверг утром, когда Малала ехала на работу, её машина была обстреляна неизвестными. Погиб также и водитель автомобиля.

Ответственность за нападение пока никто на себя взял, но в этом регионе активно действуют боевики как движения Талибан, так и группировки Исламское государство.

По данным "Репортёров без границ", Афганистан считается одной из самых смертоносных стран в мире для работников прессы. В прошлом месяце в результате взрывов заложенных бомб здесь погибли двое афганских журнаилистов.

Малала Майванд была застрелена в тот день, когда Международная федерация журналистов опубликовала очередной отчёт, в котором говорится об убийстве с начала года 42 работников СМИ в 15 странах.