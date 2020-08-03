Журналистка из Кемеровской области устроила виртуальный пикет

Наталья Зубкова, редактор и журналист издания «Новости Киселёвска», устроила одиночный пикет у здания городской администрации.

Фотография протестной акции появилась на сайте журнала «Абажур». Журналистка призналась, что пикет был виртуальным: изображение было склеено из нескольких снимков в Photoshop. По словам Зубковой, так её действия не попадают под законы о массовых акциях и пикетировании. Чтобы подтвердить своё заявление, журналистка выложила второй снимок — там она смотрит со стороны сама на себя у того же здания городской администрации.

Своей протестной акцией журналистка хотела привлечь внимание Валерия Догадова, заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов Кемеровской области. Наталья Зубкова не первый раз обращается к властям с просьбой разобраться в судебном конфликте пенсионерки, у которой, по мнению журналистки, украли квартиру.

Чтобы добиться справедливого расследования дела, в марте редактор «Новостей Киселёвска» уже проводила пикет против «геноцида стариков». Она вышла к зданию администрации города с плакатом «Когда в Киселевске прекратится геноцид стариков и инвалидов? Кто спасет бабушку Логинову?».

Решение суда по этому делу так и не было изменено.