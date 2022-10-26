Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростеха». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По этому делу накануне, 25 октября, был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов, а также экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

«Собчак подозревается по п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха"», — рассказал источник ТАСС.

Напомним, что в отношении Кирилла Суханова возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Его подозревают в вымогательстве денег за неразмещение негативной информации. Ксения Собчак назвала эти подозрения нонсенсом и очередным «давлением на журналистику». Также задержан другой фигурант этого дела, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.