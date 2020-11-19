Журналистка «Новой газеты» попала в список претендентов на награду RSF Press Freedom Awards

Теги: 
Репортеры без границ
Ноя 19, 2020

«Репортеры без границ» объявили список претендентов на свою ежегодную награду — RSF Press Freedom Awards.

Всего в этом списке 12 журналистов и медиаорганизаций из 12 стран. Церемония награждения пройдёт в Тайбее 8 декабря 2020. Трансляцию на китайском можно будет посмотреть в Facebook, а на английском — на Youtube.

Вот список претендентов-журналистов:

•   Елена Милашина («Новая газета», Россия). За освещение чеченских тем.

•   Маргарита Валле (Rappler, Филиппины). За материалы о нарушении прав человека в стране.

•   Фахад Шах (The Kashmir Walla, Индия). За работу в блокированном индийскими властями штате Кашмир.

•   Мохаммед Мосаед (фрилансер, Иран). За материалы о деятельности иранского правительства и «Стражей революции».

•   Сесилия Оливейра (The Intercept, Бразилия). Пишет о бандах Рио-де-Жанейро.

Издания:

•   La Voix De Djibouti. Запрещённое в Джибути издание.

•   Disclose (Франция). Молодое издание, авторы которого делают расследования.

•   Merman Radio (Кандагар, Афганистан). Радиостанция, освещающая проблемы женщин в стране.

Подробности и другие номинанты: RSF

Источник: MediaMedia
 
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