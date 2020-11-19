Журналистка «Новой газеты» попала в список претендентов на награду RSF Press Freedom Awards

«Репортеры без границ» объявили список претендентов на свою ежегодную награду — RSF Press Freedom Awards.
Всего в этом списке 12 журналистов и медиаорганизаций из 12 стран. Церемония награждения пройдёт в Тайбее 8 декабря 2020. Трансляцию на китайском можно будет посмотреть в Facebook, а на английском — на Youtube.
Вот список претендентов-журналистов:
• Елена Милашина («Новая газета», Россия). За освещение чеченских тем.
• Маргарита Валле (Rappler, Филиппины). За материалы о нарушении прав человека в стране.
• Фахад Шах (The Kashmir Walla, Индия). За работу в блокированном индийскими властями штате Кашмир.
• Мохаммед Мосаед (фрилансер, Иран). За материалы о деятельности иранского правительства и «Стражей революции».
• Сесилия Оливейра (The Intercept, Бразилия). Пишет о бандах Рио-де-Жанейро.
Издания:
• La Voix De Djibouti. Запрещённое в Джибути издание.
• Disclose (Франция). Молодое издание, авторы которого делают расследования.
• Merman Radio (Кандагар, Афганистан). Радиостанция, освещающая проблемы женщин в стране.
Подробности и другие номинанты: RSF
Источник: MediaMedia