Журналистка «Проекта» Жолобова получила статус свидетеля после допроса

Журналистка издания «Проект» Мария Жолобова получила статус свидетеля по делу о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС сообщил адвокат Василий Кушнир.

ТАСС приводит слова правозащитника: «Только что мою подзащитную Жолобову допросили следователи МВД. Ей задавали разные вопросы, как относящиеся к ее биографии, ее образованию, так и связанные с фильмом о предпринимателе Трабере. Мы ответили на личные вопросы, а на вопросы, посвященные тому, кто и по чьему заказу создавал фильм, мы отказались отвечать, сославшись на статью 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. После допроса моя подзащитная получила статус свидетеля».

Вчера к журналистам «Проекта» пришла полиция — к журналистке Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и замглавреда Михаилу Рубину.