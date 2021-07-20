Журналистка РБК получила письмо с угрозами

Елене Сухоруковой поступили угрозы из-за недавних публикаций о российском продуктовом рынке, сообщает издание РБК в своём телеграм-канале. Редакция намерена обратиться в правоохранительные органы. Сейчас проводится расследование совместно со службой безопасности РБК.

17 июня у Сухоруковой вышла статья про цены на бананы, выросшие за пять лет в пять раз. Журналистка вывела несколько факторов, повлиявших на рост цен: стабильный спрос на продукт внутри страны, локальный дефицит поставок из Эквадора и ослабления курса рубля к доллару. Представитель компании — экспортера заявила, что повышение цен — результат спекуляций российских посредников.

16 июля Сухорукова написала статью о массовой подделке рыбы. Компания «Доброфлот» из Приморья, единственная, поставляющая сайру в Россию, пожаловалась на фальшивую продукцию в магазинах и обратилась в Роспотребнадзор. По данным издания, некоторые производители заменяют рыбу более дешевым аналогом, однако на этикетках утверждают обратное.

Содержание письма с угрозами не уточняется.