Журналистка TUT.by Катерина Борисевич вышла на свободу после полугода заключения

мая 21, 2021

Журналистка TUT.by Катерина Борисевич провела полгода в заключении по делу о разглашении врачебной тайны. Она рассказала, что в крови убитого в Минске оппозиционера Романа Бондаренко не было следов алкоголя, согласно данным медицинской экспертизы. В то же время, Александр Лукашенко, напротив, заявил, что Бондаренко был пьян.

2 марта Минский суд приговорил журналистку к шести месяцам колонии, постановив, что она не имела права разглашать данные мед. экспертизы. За убийство активиста никого не задержали.

В Гомеле Катерину Борисевич встречали журналисты и ее дочь

Источник: lenizdat.ru
 
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