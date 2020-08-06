Журналистка уволилась после организации митинга

Ведущая ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) Александра Новикова уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. Об этом она сообщила РИА Новости.

Бывшая ведущая прославилась в феврале этого года после того, как в интернете появилось видео, где она не может сдерживать смех, рассказывая о размере выплат льготникам. Тогда директор ГТРК «Камчатка» провел с девушкой беседу, а журналистка продолжила работать.

В местном отделении Союза журналистов назвали смех ведущей «нормальной живой реакцией».

Немногочисленный митинг, организованный Александрой Новиковой в поддержку бывшего главы Хабаровска Сергея Фургала, прошел в Петропавловске-Камчатском в конце июля.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — поделилась Новикова.

В своем профиле Instagram она написала, что не сожалеет о принятом решении.