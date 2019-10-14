Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб

Журналистка Юлия Юзик, которая более недели была под арестом в Тегеране, считает, что стала жертвой провокации спецслужб Ирана, но не знает, какова была их окончательная цель.

Меня активно приглашали в течение всего прошлого года, разные люди, и один из последних людей, кто меня звал, — Бахрам Ханлар. Мой бывший шеф по IranToday. Он связан со СМИ и спецслужбами Ирана, и потому его гарантии о том, что со стороны иранских спецслужб ко мне нет проблем, я восприняла всерьез.

Журналистка заявила, что иранские спецслужбы устроили провокацию, «чтобы выманить меня на территорию страны, арестовать и «потерять». Юзик также предположила, что, возможно, нужна была иранским спецслужбам в качестве ценного источника информации.

Согласно информации на сайте IranToday, который не обновляется с августа 2018 года, телеканал был запущен в 2015 году и он являлся единственным иранским телеканалом, вещающем на русском языке:

Единственная наша задача - показать, что Иран живет своей непростой, яркой, разнообразной и интересной жизнью.

Юзик отказалась отвечать, общались ли с ней после возвращения на родину представители российских государственных органов или спецслужб для выяснения обстоятельств того, что с ней произошло.

Она подчеркивает, что случившееся с ней «не какой-то частный случай и не «нарушения визового режима», как ложно было заявлено иранской официальной стороной»:

Это очень чувствительная политически история, поэтому российскому государству важно понять, что же произошло на самом деле.

Но сама она не намерена требовать расследования того, что с ней случилось, и привлечения к ответственности виновных:

Что касается моей истории, то причины, люди, к ней причастные, для меня лично уже понятны, неделя в тюрьме дала время провести причинно-следственный анализ и все понять. Понять также то, что если бы не успели меня вытащить до судебного приговора, я бы исчезла в Иране навсегда.

Она добавила, что готова публично поддержать любую кампанию в защиту прав заключённых в Исламской Республике, «но пока в Иране такой политический баланс сил, никакие общественные кампании не помогут»: