Журналистке Елене Милашиной вручили премию «Репортеров без границ»

Обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину наградили премией Press Freedom Awards, присуждаемой международной правозащитной организацией «Репортеры без границ» (RSF). Российская журналистка получила награду в категории «За мужество», сообщила организация во вторник, 8 декабря. Церемония награждения состоялась в столице Тайваня Тайбэе, она транслировалась в прямом эфире в Facebook на китайском языке и в YouTube — на английском.

RSF обосновала свое решение тем, что, специализируясь в своих репортажах на темах из Чечни, Елена Милашина нередко становилась объектом нападений и угроз, а в апреле «Новой газете» пришлось удалить ее статью о ситуации с COVID-19 в Чечне по требованию Генпрокуратуры. «Несмотря на это, Милашина продолжает писать бескомпромиссные статьи о самых непростых темах автономной республики», — указала организация.

В других категориях лауреатами стали журналисты и СМИ из Афганистана, Египта и Гонконга. «Премиями за свободу слова награждены деятели СМИ, которые своим мужеством, независимостью или воздействием своих расследований особенным образом вопрошают идеалы журналистики, за которые мы выступаем», — заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. Он подчеркнул, что премия является не только личной наградой: «Она задумана как демонстрация поддержки журналистам, которые слишком часто оказываются под стражей, страдают от уголовных преследований и угроз, потому что воплощают эти ценности».