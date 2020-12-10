Журналистке Елене Милашиной вручили премию «Репортеров без границ»

Дек 10, 2020

Обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину наградили премией Press Freedom Awards, присуждаемой международной правозащитной организацией «Репортеры без границ» (RSF). Российская журналистка получила награду в категории «За мужество», сообщила организация во вторник, 8 декабря. Церемония награждения состоялась в столице Тайваня Тайбэе, она транслировалась в прямом эфире в Facebook на китайском языке и в YouTube — на английском.

RSF обосновала свое решение тем, что, специализируясь в своих репортажах на темах из Чечни, Елена Милашина нередко становилась объектом нападений и угроз, а в апреле «Новой газете» пришлось удалить ее статью о ситуации с COVID-19 в Чечне по требованию Генпрокуратуры. «Несмотря на это, Милашина продолжает писать бескомпромиссные статьи о самых непростых темах автономной республики», — указала организация.

В других категориях лауреатами стали журналисты и СМИ из Афганистана, Египта и Гонконга. «Премиями за свободу слова награждены деятели СМИ, которые своим мужеством, независимостью или воздействием своих расследований особенным образом вопрошают идеалы журналистики, за которые мы выступаем», — заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. Он подчеркнул, что премия является не только личной наградой: «Она задумана как демонстрация поддержки журналистам, которые слишком часто оказываются под стражей, страдают от уголовных преследований и угроз, потому что воплощают эти ценности».

Источник: DW
 
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