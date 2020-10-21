Журналистку «Дождя» оштрафовали за пикет в поддержку Сафронова

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал шеф-редактора отдела новостей телеканала «Дождь» Алину Дидковскую на 15 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Алину признали виновной по ч.5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Сам пикет прошел еще 7 июля. В тот день, утром, был задержан Иван Сафронов, на тот момент по подозрению в госизмене. Дидковская, как и еще несколько журналистов, вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ в Москве. В тот же день, кроме Дидковской, на акции были задержаны журналисты «Коммерсанта», «Новой газеты», агентства Reuters и других СМИ.

Несколькими днями позже Ивану Сафронову было предъявлено обвинение в госизмене. 16 июня на суд по избранию меры пресечения Ивану Алину Дидковская пришла в футболке с надписью: «Свободу Ивану Сафронову». По словам журналистки, приставы запретили ей проходить в зал слушаний в такой футболке, не разрешили просто застегнуть плащ, а заставили снять футболку и отдать им. На заседании Алине пришлось сидеть в плаще на голое тело.