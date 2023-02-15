Журналистку из Барнаула Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии по делу о «фейках» об армии

В Барнауле суд приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку Марию Пономаренко. Ее признали виновной по делу о «фейках» о вооруженных силах.

Помимо этого ее на пять лет лишили права администрировать сайты и каналы в интернете. Гособвинение запрашивало для нее наказания в виде девяти лет лишения свободы.

Пономаренко задержали в апреле прошлого года, в ноябре ее отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го вновь поместили в СИЗО.

Журналистку осудили по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС и исполнении госорганами своих полномочий). Журналистка свою вину не признала. Как передает RusNews, в последнем слове она сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.