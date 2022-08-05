Журналистку MR7 Екатерину Гончарову объявили в розыск

Журналистку MR7 и координатора петербургского отделения движения «Весна» Екатерину Гончарову объявили в федеральный розыск, следует из карточки на сайте МВД. Сейчас активистка находится в Тбилиси. Екатерина Гончарова проходит по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Дело против движения «Весна» возбудили перед 9 мая.

В редакции петербургского издания добавили, что Екатерина — выпускающий редактор MR7, девушка пишет новости для сайта.

«В редакции мы отделяем журналистику и активизм, но не считаем возможным запрещать сотрудникам проявлять свои политические и иные убеждения, пока это не противоречит работе в СМИ», — заявили в MR7.

До отъезда из России и дела против движения «Весна» Екатерину Гончарову несколько раз задерживали. 25 февраля журналистку задержали во время протестных акций у Гостиного двора. Девушка освещала мероприятие с редзаданием и в опознавательном жилете. На следующее утро ее отпустили без возбуждения дела.

2 марта девушку подкараулили у ее дома после публикации нескольких постов в соцсетях с призывом на протестную акцию. 3 марта по ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) ее осудили на 10 суток.