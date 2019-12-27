Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили из ГУ МВД, сообщает официальный сайт издания.

«Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. «Новая газета» еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в 6 утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката», — говорится на сайте издания.

Следственный комитет России подтвердил задержание специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной. По информации ведомства, обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т».

«В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве», — говорится в заявлении ведомства.

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал заявление в связи с задержанием журналистки: