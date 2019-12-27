Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили из ГУ МВД, сообщает официальный сайт издания.
«Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. «Новая газета» еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в 6 утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката», — говорится на сайте издания.
Следственный комитет России подтвердил задержание специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной. По информации ведомства, обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т».
«В ходе следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве», — говорится в заявлении ведомства.
Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал заявление в связи с задержанием журналистки:
Профсоюз журналистов возмущен неправовыми действиями силовиков в адрес краснодарской специальной корреспондентки Новой газеты Юлии Полухиной.
К спецкору «Новой» пришли с обысками и увезли в неизвестном направлении, предположительно на допрос. Однако поскольку ни близкие, ни адвокат Юлии не были проинформированы о происходящем, эти действия имеют все признаки похищения.
В Москве в дом Юлии Полухиной (Мартовалиевой) пришли следователи из Краснодарского края при силовой поддержке СОБРа. Её коллеги считают, что обыск связан с публикациями о преступных контрабандистских схемах и о действиях вооруженных группировок на Донбассе.
Профсоюз требует немедленно предоставить информацию о местонахождении Юлии. Прекратите кошмарить журналистов. Юлия Полухина должна немедленно получить адвокатскую помощь, а дело, по которому она проходит — получить огласку.
Адвокат Юлии Петр Заикин не знает, где она сейчас находится и какие с ней проводятся следственные действия. Профсоюз журналистов отмечает, что правоохранительные органы Краснодарского края — лидеры по нарушениям прав журналистов. Вседозволенность правоохранительных органов создаёт ситуацию давления и запугивания, процессуальные действия в отношении журналистов проходят таким образом, будто они уже находятся в статусе подозреваемых в тяжких преступлениях.
Источник: РИА Новости