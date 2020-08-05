Журналистку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Суд оштрафовал корреспондентку «Коммерсанта» Елену Черненко после пикета у здания ФСБ на Лубянке в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Суд посчитал, что Елена Черненко нарушила режим самоизоляции (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Журналистка свою вину отрицает. По ее мнению, она вышла на пикет, но не привлекала к себе внимание прохожих. Также она отметила, что не сопротивлялась действиям полиции при задержании, хотя в протоколе сказано обратное. По словам журналистки, она два раза уточнила, по какой причине ее задерживают, а затем самостоятельно села в полицейский автомобиль.

Елену Черненко задержали 7 июля в центре Москвы во время одиночного пикета в поддержку бывшего коллеги Ивана Сафронова. Тогда полиция задержала 27 сотрудников СМИ, в том числе других журналистов «Коммерсанта»: Марианну Беленькую, Киру Дюрягину, Кирилла Кривошеева, Марию Старикову и Александра Черных. В отличие от Елены Черненко, на них составили протоколы за нарушение правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Они до сих пор ждут суда.