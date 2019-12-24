Журналистку ямальского телеканала уволили после пресс-конференции Путина

Корреспондент московского бюро ГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская вынуждена была уволиться с телеканала после ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 19 декабря. Как передает корреспондент Znak.com, предложение об отставке ей было сделано работодателем. Информацию об этом подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

На встрече журналистов с главой государства Яровская задала Путину вопрос, касающийся строительства моста через реку Обь в рамках большого инфраструктурного проекта Северный широтный ход. Начало стройки было положено еще весной прошлого года, но позже проект было решено заморозить из-за дороговизны. Журналист, задавая вопрос, пояснила, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов много делает для реализации этой стройки, но в последнее время о проекте почти ничего не слышно. «Может быть, пора подключить федеральную тяжелую артиллерию?» — спросила корреспондент у президента. Ответ Путина был обтекаемым: проект важный и нужный, но выделять его отдельно от других он бы не стал.

Собеседники Znak.com рассказали, что руководство региона не приветствовало ремарку журналиста насчет активности главы округа в проекте СШХ. Кроме того, по неофициальной информации, редакция канала согласовывала сотруднику другой вопрос, который касался возможной федеральной поддержки проекта по строительству Северного широтного хода-2 (железнодорожная ветка от Бованенково до Сабетты), который также пока находится в подвешенном состоянии.

Есть еще одна версия увольнения Алисы Яровской. На ее страницы в Facebook во время пресс-конференции Владимира Путина она делилась со своими подписчиками своими наблюдениями за внешним видом президента. «Не вижу ботокса и филлеров ((выглядит на свои», — написала она под фото, которое сделала из зала во время встречи президента с прессой. «Дык, перестал колоть, когда критика и фотки пошли», — отвечал ей один из ее подписчиков. Не исключено, что эта переписка могла дать повод руководству Яровской для кадровых выводов.

Алиса Яровская перешла на работу в «Ямал-Регион» в мае этого года. Ранее вела выпуски новостей на РБК ТВ. Портал «ЯмалPRO» сообщал тогда, что на телеканал она пришла, чтобы работать так называемым «паркетным журналистом», то есть делать сюжеты о работе органов госвласти: Совет Федерации, Госдуму, правительство РФ и так далее. До работы на РБК Яровская снималась в рекламе, комедийном сериале, позировала для мужских журналов.

В пресс-службе губернатора ЯНАО сегодня Znak.com подтвердили информацию о том, что Яровская написала заявление по собственному желанию, однако пока она продолжает работать на телеканале окружных властей.