Журналисток «Важных историй»* оштрафовали за одиночные пикеты

Замоскворецкий суд Москвы назначил штрафы по 10 тысяч рублей журналисткам «Важных историй»* Алесе Мароховской*, Ирине Долининой* и Полине Ужвак за одиночные пикеты против закона об «иноагентах». Об этом сообщает «Новая газета».

Все три журналистки планируют обжаловать решение суда. При проведении одиночных пикетов девушки соблюдали необходимую дистанцию в 50 метров, но, несмотря на, это сотрудники полиции их задержали. Журналисток увезли в ОВД «Якиманка», где составили на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП – «нарушение установленного порядка проведения митинга».

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, журналистки издания «Важные истории»* вышли к зданию Минюста в Москве для одиночных пикетов в протест признанию их «иностранными агентами».

* внесены в реестр СМИ-иноагентов