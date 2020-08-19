Журналистов и блогеров приглашают в «Лабораторию Прав Человека»

Молодежное общественное экологическое движение «Природа и молодежь», Объединенная группа общественного наблюдения, юридическая служба «Апологии протеста» и Северо-Западная гражданская академия проведут совместный онлайн-курс «Лабораторию Прав Человека».

Занятия рассчитаны на активистов, журналистов и блогеров из Архангельской, Мурманской областей, Карелии и Коми от 18 до 35 лет.

Курс состоит из:

— Дистанционного вводного курса по правам человека, разработанного Международной Школой прав человека и гражданских действий;

— 8 вебинаров от специалистов ОГОН — гражданский контроль, Северо-Западной гражданской академии, «Апологии протеста». Вебинары пройдут с сентября по декабрь.

— Воркшопа по правам человека.

Участникам расскажут о правах человека и гражданском контроле, дадут практические навыки общения с представителями власти. Успешно закончившим курс вручат сертификат о его прохождении.

Заявку на участие можно подать до 4 сентября — https://vk.cc/ay6Ftm . На курсе предусмотрено 30 бесплатных места. Начало занятий 7 сентября.