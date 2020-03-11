Журналистов локальных медиа приглашают на семинар в Берлине

Институт медиа и коммуникаций Свободного Университета Берлина в сотрудничестве с изданием «Бумага», кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ и интернет-журналом «7x7» приглашают российских журналистов из локальных СМИ принять участие в практическом семинаре в Германии.

Семинар пройдет с 30 августа по 5 сентября в Берлине. Проезд и проживание оплачивают организаторы. Принять участие в мероприятии смогут 15 человек.

«Семинар направлен на повышение профессиональной квалификации журналистов независимых местных СМИ. Программа включает в себя общение с экспертами из Германии и России, экскурсии в немецкие редакции, публичные дискуссии и практический тренинг. Семинар призван вдохновить участников на дальнейшее развитие их медиа, а также способствовать обмену опытом и развитию сети российских локальных СМИ», - говорится в описании семинара.

Часть мероприятий пройдет на английском, без перевода.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку – отправить в формате pdf мотивационное письмо (на английском языке), резюме (на английском языке) и 1-2 примера журналистских работ (на русском языке) на электронную почту: commworkshop@fu-berlin.de

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