Журналистов ограбили во время репортажа о кражах в США

Журналистов телеканала KPIX ограбили во время съемок репортажа о росте грабежей в Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал Daily Mail.

По словам корреспондента KPIX Доны Форда, инцидент произошел в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс, где они вместе с оператором готовили материал о кражах машин.

Сначала к журналистам подошел мужчина, наставил на них пистолет и потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Вскоре рядом с грабителем оказались двое его подельников.

«Они вышли из автомобиля, один был с пистолетом, он навел оружие к моему лицу и сказал, что заберет камеру», — рассказал Фонда.

Журналисты решили не сопротивляться и отдали им аппаратуру.

Позже полиция смогла вернуть отобранную камеру телевизионщикам, однако найти всех нападавших им не удалось.