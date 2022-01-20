Журналистов приглашают на курс по основам медиабезопасности

Академия медиабезопасности им. Орхана Джемаля и Свободный Университет вновь открывают приём заявок на курс по основам медиабезопасности. Записаться можно до 1 февраля включительно.

Курс для студентов журналистских факультетов, профессиональных журналистов, фрилансеров, блогеров и активистов. Обучение продлится десять занятий, каждое из которых длится 2 академических часа.

Какие будут темы?

• Оценка профессиональных рисков;

• Основы физической безопасности безопасности при освещении массовых мероприятий, в зонах риска и при проведении расследований;

• Цифровая безопасность журналиста;

• Юридическая грамотность журналиста.

Для подачи заявки на ближайший тренинг необходимо прислать: краткую биографию, мотивационное письмо с описанием рисков, которым вы подвергаетесь или, возможно, будете подвергаться в будущем.

Заявку можно подать на сайте Свободного Университета.