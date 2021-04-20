Журналистов «Ведомостей» и «Коммерсанта» лишили аккредитации в Госдуме по решению ФСО

Заместителю редактора отдела политики «Ведомостей» Максиму Иванову отказали в аккредитации в Госдуму. Об этом сообщили в самом издании. В пресс-службе ГД сослались на решение Федеральной службы охраны, проверку которой журналист якобы не прошел.

«Никаких подробностей — например, конкретных причин отказа, срока его действия, характера проводимой ФСО проверки и т. д. — пресс-служба не сообщила. „Ведомости“ также не получили письменного ответа на свой официальный запрос в Госдуму по этому поводу. Фактически нашему журналисту отказано по не подлежащим разглашению причинам», — сказано в тексте.

При этом, как отмечает издание, случай Иванова — не единственный. На прошлой неделе аппарат Госдумы принял решение исключить из пула спикера Вячеслава Володина и лишить аккредитации одного из корреспондентов «Коммерсанта» (он в данном случае пожелал сохранить анонимность).

Что примечательно, у журналиста «Ъ» аккредитация уже была. Единственное формальное основание для того, чтобы журналист ее лишился, следующее: его публикации о депутатах должны быть признаны судом клеветническими. Однако за время текущей сессии Госдумы ни один материал газеты таким признан не был.

Поэтому, приходят к выводу в издании, скорее всего журналисту закрыли доступ также по решению ФСО, которая сочла выдачу аккредитации поспешной и ошибочной.

За время новейшей истории России это первый случай, когда журналистам отказали в праве постоянной аккредитации при ГД.