Журналистов «Владимирских новостей» не пускают в редакцию

Объединение профсоюзов, у которого «Владимирские новости» арендуют помещение, отказалось выдать им ключ от их офиса в четверг 14 ноября.

Как оказалось, проблема заключается в том, что на счету редакции образовался небольшой долг за коммунальные услуги. И хоть в трехстороннем договоре не указано, что задолженность может стать поводом, чтобы отказать сотрудникам в доступе к рабочему месту, юрист профсоюзного объединения решил, что может себе это позволить.

Долг «Владимирских новостей» составляет 3 698 рублей 00 копеек.

На данный момент все сотрудники редакции работают удаленно.

Редакция опубликовала заявление, в котором заявила, что воспринимает эту ситуацию как давление на независимую прессу: