Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца

Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Его обвиняют в участии в террористической организации. Давший на него показания Кемал Тамбиев заявлял о пытках.

Обвинение просило суд оставить господина Гаджиева под арестом. Журналист якобы может скрыться или оказать давление на следствие и свидетелей. Защита обращала внимание, что за девять месяцев не было представлено доказательств вины господина Гаджиева, кроме протокола допроса засекреченного свидетеля, который ссылается на третьих лиц.

Журналист также обращал внимание суда на качество собранных доказательств. «Сейчас вы зайдете в совещательную комнату и будете стоять перед выбором. Одним своим решением вы можете вернуть в Дагестан судебную власть, и тогда вся республика будет аплодировать вам стоя. Или можете остаться жалким, ничтожным звеном этой системы беззакония и беспредела. Выбор за вами», — приводит «Мемориал» слова господина Гаджиева.

Уголовное дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Журналисты нескольких федеральных и региональных изданий опубликовали видеоролик с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева. В его защиту выступили сотрудники «Медузы», «Новой газеты», «Коммерсанта», «Эха Москвы», «Медиазоны» и других изданий.