Журналисту Георгию Маркову отказали в возбуждении уголовного дела

Журналист Георгий Марков (Тимур Хаджибеков) получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу его задержания на протестной акции 31 января.

Журналист просил возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 за «воспрепятствование законной журналистской деятельности» и по части 3 статьи 286 УК РФ за «превышение должностных полномочий».

В постановлении сказано: «По сообщению проведена проверка. Осуществлён выезд наряда полиции на место происшествия, на момент выезда нарушения законности не выявлены». Также сказано, что невозможным оказалось найти подтверждения происшествию или свидетелей.

Напомним, ранее 31 января фотокорреспондента Георгия Маркова задержали на Сенной площади. Он снимал для нескольких изданий. Журналист жаловался, что при задержании его «били и применили к нему электрошокер», несмотря на то, что он был в жилете и каске с надписью «Пресса». В обращении к СК фотограф отметил, что помимо этого он кричал сотрудникам полиции, что является журналистом, это подтверждали и люди, находящиеся рядом.