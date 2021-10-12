Журналисту «Комсомольской правды» Можейко предъявили обвинения

Журналисту «Комсомольской правды Беларусь» Геннадию Можейко предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщает издание:

Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. (Можейко был задержан 1 октября).

Предположительно его обвиняют в преступлениях по статьям «Разжигание социальной вражды или розни» и «Оскорбление представителя власти».

Можейко арестовали 5 октября. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вскоре после этого заявил, что Можейко был задержан в Москве и насильно вывезен в Белоруссию. Белорусские силовики отвергли эти обвинения, указав, что Можейко был пойман уже на территории республики. Сейчас журналист находится в СИЗО города Жодино.