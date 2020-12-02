Журналисты батайской газеты «Вперед» назвали обыски в редакции попыткой давления

Во время обысков в редакции газеты «Вперед» в Ростовской области изъяты документы, сообщили работники издания. Журналисты назвали обыски попыткой оказать давление на коллектив и бывшего главреда издания Елену Пивоварову.

Оперативные мероприятия в редакции газеты «Вперед» начались 27 ноября в 9.03 мск, рассказала корреспонденту адвокат бывшего главного редактора издания Елены Пивоваровой и главного бухгалтера Екатерины Аваковой.

Она отметила, что ее доверителей в редакции на тот момент не было. «Елена Пивоварова была уволена 12 ноября. Это решение сейчас обжалуется. Екатерина Авакова была (на момент обыска) на больничном, ее вызвали на работу, когда она находилась на приеме у врача», — сказала адвокат.

Адвокат рассказала, что в редакцию пришли пять человек, они назвали себя сотрудниками силовой структуры, однако не представили документы на проведение обысковых мероприятий. По ее словам, в редакции изъяли касающиеся финансово-хозяйственной деятельности газеты документы, а также личные дела сотрудников с персональными данными их и их детей.

Оперативники сказали, что мероприятия в редакции проходили с ведома вновь назначенного руководства газеты, отметила адвокат. «Просто отвечали, что новый руководитель... знает, что происходит. При этом все сотрудники заявляли, что не дают права на распространение их персональных данных», — сказала она.

Газета сейчас принадлежит ООО «Батайское информационное агентство Вперед», единственным учредителем которого выступает администрация Батайска. По уставу издания у учредителя нет права единолично решать вопросы о назначении и увольнении главного редактора, пояснил сотрудник издания.

По его словам, коллектив обратился в управление ФСБ по Ростовской области с просьбой разъяснить ситуацию с обыском, однако там заявили, что не знают о проводимых мероприятиях, и порекомендовали обратиться в дежурную часть МВД.

Сотрудник издания рассказал, что проводившие обыск люди привезли с собой двоих полицейских, которые сидели в холле редакции. «Коллектив сейчас отходит от шока, все намерены обратиться в прокуратуру с заявлением. Все они много лет работают в этом издании», — сказал сотрудник газеты. По его словам, всего в газете трудится 29 человек.

Адвокат рассказала, что после того, как в Батайске сменилось руководство, чиновники стали оказывать давление на главреда. «Просили прекратить публикации, внушали, что она (газета) должна любить город и администрацию, не писать разоблачающие тексты. У нас в городе много проблем, редакция никогда о них не умалчивала», — сказала она

По ее словам, затем стали поступать угрозы. «Елену Леонидовну несколько раз пытались уволить. Приходили юристы из администрации и говорили, если она не прекратит печатать разоблачающие материалы... то ее уволят», — рассказала адвокат.

В настоящий момент бывшая главред издания пытается вернуть себе должность, отметила она.

Главный бухгалтер издания Екатерина Авакова рассказала, что ее заставили прибыть в редакцию, угрожая, что в противном случае ее доставит полиция.

Она предположила, что мероприятия проводились для того, чтобы оказать давление на коллектив и бывшего руководителя издания, которая обжалует свое увольнение.