Журналисты Fortune устроили забастовку против нововведений в редакционные KPI

Журналисты Fortune 16 марта устроили суточную забастовку против нововведений в формировании редакционных KPI.

Согласно новым предложениям руководства редакции, гонорары журналистов должны зависеть еще и от показателей трафика и вовлечённости.

Забастовку организовал профсоюз, в который входит 34 сотрудника редакции печатного и цифрового продукта.

Ранее стало известно, что в британской Daily Telegraph готовятся к эксперименту по внедрению аналогичных метрик эффективности для журналистов.