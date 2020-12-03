Журналисты Франции добились пересмотра статьи, запрещающей снимать полицейских

Во Франции планируют пересмотреть закон, который запрещает журналистам снимать полицейских.

За распространение видеозаписей о работе полицейских с целью причинить им вред можно получить штраф в 45 000 евро.

Более 133 000 человек по всей стране, в том числе 46 000 только в Париже, вышли в субботу на демонстрацию против законопроекта и за свободу слова. Митинги последовали за публикацией видеозаписи избиения чернокожего мужчины тремя полицейскими в его собственной музыкальной студии, которую Макрон назвал «позорной» для Франции. Новая редакция закона будет представлена позже, заявили чиновники.