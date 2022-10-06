Журналисты газеты «Наше время» просят поддержки: редакции грозит ликвидация

Запущен механизм ликвидации государственного унитарного предприятия Ростовской области «Редакция газеты «Наше время». Федеральный закон требует, чтобы все МУП и ГУП в стране до 2025 года были либо реорганизованы, либо ликвидированы.

Основные подписчики газеты «Наше время» – область. В Ростове – редакционная доставка: полторы тысячи экземпляров получают общества ветеранов, госпитали, больницы. Читатели ждут газету и верят ей, но в сложившейся ситуации могут остаться, практически, без источников информации.

В редакции газеты «Наше время» работают профессионалы. Издание – многократный победитель всероссийских конкурсов «Золотой гонг», «Золотой фонд прессы», входит в десятку лучших газет страны. На уровне области каждый год «Наше время» завоевывает призовые места в конкурсах за материалы по борьбе с коррупцией, журналистские расследования.

В редакцию поступают письма от читателей, которые также озабочены судьбой газеты.

Коллектив редакции нашего журнала также обеспокоен судьбой газеты и считает, что необходимо сохранить качественное издание со столетней историей. Долгие годы мы сотрудничаем с газетой «Наше время». Неоднократно на страницах журнала публиковались материалы о передовом опыте издания, реализации социально-значимых проектах, в том числе и направленных на патриотическое воспитание молодежи. Газета пользуется заслуженным авторитетом у читателей, а главный редактор Южанская Вера Николаевна – авторитетом у коллег не только в области, но и других регионах. Не случайно была признана Главным редактором года, а газета – победителем профессиональных конкурсов. Опыт издания перенимают коллеги из других регионов.

Коллектив редакции «Наше время» обратился с просьбой поддержать издание:

«Скажите слово в защиту газеты. Обратитесь с просьбой к нашим соучредителям – правительству и Законодательному собранию Ростовской области – сохранить газете жизнь.

Вы можете направить свои письма на бумажных носителях и в электронном виде на адрес редакции (мы обязательно передадим их в правительство РО). Можно обратиться к своим депутатам, писать губернатору.

Мы верим, что вас услышат.

Сейчас идет подписка на первое полугодие 2023 года. Мы объявили ее пока на три месяца, по одному индексу – П 4945. С января выходить «Наше время» будет раз в неделю, увеличив количество страниц в выпуске. Стоит подписка 442,71 руб.

Оставайтесь с нами, друзья!»