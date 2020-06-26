Журналисты и историки рассказали о мониторинге юбилейной кампании

25 июня в Союзе журналистов Москвы состоялась пресс-конференция участников проекта «Победа-75». (совместный проект Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) и Союза журналистов Москвы). Проект — продолжение многолетнего сотрудничества историков и журналистов, в рамках которого были осуществлены исследования и выпущены масштабные публикации, посвященные современному осмыслению важнейших исторических дат «Победа- 70» и «Революции- 100». Последнее исследование представляет экспертный мониторинг юбилейной кампании, включавший в себя три измерения — федеральное, региональное и международное. В нем участвовали более 50 российских и зарубежных экспертов.

Открыла пресс-конференцию Первый секретарь СЖ Москвы Людмила Щербина. Руководители проекта Надежда Ажгихина и Геннадий Бордюгов отметили, что перенос из-за карантинных мер основных символических акций празднования — парада и шествия Бессмертного полка — с 9 мая на 24 июня и 26 июля, а также учреждение нового дня воинской славы 3 сентября заметно меняют общественно-политическую и социально-культурную фокусировку на юбилее и велят продолжать мониторинг до начала осени.

Заместитель декана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев подчеркнул, что аура Победы, эмоционально-психологическое воздействие от парада в день знаменательного торжества на Красной площади 75 лет назад и его ассоциация с преодолением в целом последствий пандемии призваны обеспечить легитимацию новой Конституции, в принятии которой большинством участников голосования не приходится сомневаться.

На явное отставание научного осмысления как самой Победы 1945 года, так и в целом Великой Отечественной и Второй мировой войн от идеологического использования их образов указал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Невежин. Ученый с сожалением констатировал преобладание в академическом дискурсе дежурных юбилейных статей при отсутствии заметных прорывов в осмыслении событий первой половины 1940-х годов в рамках отечественной и всеобщей истории.

Кандидат искусствоведения Петр Черемушкин рассказал о не прекращающейся «войне памятников», которая стала знаком современности и вышла далеко за рамки памяти о Победе и Второй Мировой войне как таковой.

Окончательные результаты мониторинга будут представлены осенью.