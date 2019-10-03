Журналисты и литераторы требуют прекратить преследование Светланы Прокопьевой

Следователи предъявили псковской журналистке Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма.

Поводом для уголовного дела стала авторская передача журналистки, посвященная теракту в здании ФСБ Архангельской области.

В этой связи правозащитные организации, объединяющие журналистов, писателей и переводчиков «ПЭН-Москва», Ассоциация «Свободное слово» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб опубликовали совместное заявление:

Мы, члены «ПЭН-Москва», Ассоциации «Свободное слово» и Петербургского ПЕН-клуба, люди, имеющие дело с различными литературными и журналистскими текстами, со всей ответственностью заявляем, что в тексте Светланы Прокопьевой нет и тени какого бы то ни было оправдания терроризма, а есть несомненная тревога по поводу существования условий для этого отвратительного явления, принесшего столько слез и горя гражданам нашей страны – как в прежние времена, так и совсем в недавнем прошлом.

Дело против честной и талантливой журналистки мы рассматриваем как очередную попытку запугать журналистов и публицистов, пишущих правду о происходящем в стране, что, видимо, имеет своей целью полное подавление свободы слова в сегодняшней России.

Мы требуем немедленно прекратить уголовное преследование Светланы Прокопьевой.

Мы также призываем все творческие организации, все творческие силы страны оказать ей моральную и всяческую иную поддержку.

Дело Светланы Прокопьевой – это, по сути своей, дело каждого, кто считает своим профессиональным долгом осмысливать жизнь и говорить о ней Правду.