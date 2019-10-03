Журналисты и литераторы требуют прекратить преследование Светланы Прокопьевой

Следователи предъявили псковской журналистке Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма.
Поводом для уголовного дела стала авторская передача журналистки, посвященная теракту в здании ФСБ Архангельской области.
В этой связи правозащитные организации, объединяющие журналистов, писателей и переводчиков «ПЭН-Москва», Ассоциация «Свободное слово» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб опубликовали совместное заявление:
Мы, члены «ПЭН-Москва», Ассоциации «Свободное слово» и Петербургского ПЕН-клуба, люди, имеющие дело с различными литературными и журналистскими текстами, со всей ответственностью заявляем, что в тексте Светланы Прокопьевой нет и тени какого бы то ни было оправдания терроризма, а есть несомненная тревога по поводу существования условий для этого отвратительного явления, принесшего столько слез и горя гражданам нашей страны – как в прежние времена, так и совсем в недавнем прошлом.
Дело против честной и талантливой журналистки мы рассматриваем как очередную попытку запугать журналистов и публицистов, пишущих правду о происходящем в стране, что, видимо, имеет своей целью полное подавление свободы слова в сегодняшней России.
Мы требуем немедленно прекратить уголовное преследование Светланы Прокопьевой.
Мы также призываем все творческие организации, все творческие силы страны оказать ей моральную и всяческую иную поддержку.
Дело Светланы Прокопьевой – это, по сути своей, дело каждого, кто считает своим профессиональным долгом осмысливать жизнь и говорить о ней Правду.
В защиту журналистки уже выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и «Репортеры без границ». Обращение в поддержку Светланы Прокопьевой подписали более 400 журналистов.
На сайте «Такие дела» опубликовано открытое письмо Светланы Прокопьевой:
Нельзя заранее знать, какие именно слова, в каком порядке расставленные заденут очередного облеченного властью силовика. Они назвали преступлением высказанное мнение. Они конструируют преступника из человека, который просто сделал свою работу.
По такому же принципу можно выдумать уголовное дело из любого, более-менее острого текста. Достаточно найти «экспертов», которые подпишут нужное следователю «экспертное заключение». Зная об этом, возьмете ли вы в работу проблемную тему? Поставите ли вы вопросы, которые наверняка выбесят власть? Решитесь ли уличить в преступлении того, кто носит погоны?
Мое уголовное дело — это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду».
Источники: Новые известия, Такие дела