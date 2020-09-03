Журналисты и правозащитники требуют наказать полицейского, сломавшего руку журналисту Френкелю

На сайте правозащитного совета Санкт-Петербурга опубликовали письмо с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который сломал руку фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю. Его подписали журналисты, члены совета, а также деятели культуры.

На избирательном участке 2191 сотрудник УМВД Денис Дмитриев повалил на пол Френкеля, заломив ему руку. По словам фотографа, он приехала туда из-за сигнала о нарушениях.

«Инцидент попал на видео, на котором тысячи людей услышали хруст ломаемой кости. Однако полицейское руководство проигнорировало очевидное и вместо расследования действий подчиненного возбудило административные дела в отношении пострадавшего», — говорится в открытом письме Правозащитного совета Петербурга.

Старший следователь СК по Центральному району 29 июля вынес отказное постановление по заявлению журналиста. Френкель пришел забирать документы 27 августа. На следующий день неизвестные разбили стекла и проткнули шины его автомобиля.