Журналисты-иноагенты попытались обжаловать статусы в суде

Юлия Ярош и Максим Глинкин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) попытались сегодня обжаловать полученный статус в Замоскворецом суде.

Как сообщает юрист Анастасия Буракова в своём Telegram-канале, представители Минюста и МИДа не принесли на заседание никак документов.

«Суд удовлетворил ходатайства истцов и обязал из не позднее, чем за 5 дней до заседания, прислать копии распоряжений о включении в реестр и все документы, на основании которых ведомства принимали решение признать журналистов СМИ-иноагентами», – пишет Буракова.

Теперь до 3 сентября Юлия Ярош и Максим Глинкин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) будут ждать разъяснения оснований внесения их в иноагентный список. Следующее заседание суда пройдёт 8 сентября.