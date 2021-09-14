Журналисты из ЕС рассказали об угрозах профессии на круглом столе в Сочи

12 сентября на XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи состоялся круглый стол с представителями европейских СМИ на тему «Что угрожает журналистике и миру: взгляд европейских коллег». Журналисты рассказали о том, насколько глубоко заявления о свободе слова и прессы в Европе порой расходятся с реальностью.

«Меня зовут Энрике, и я террорист», — так начал свое выступление Энрике Рефойо, журналист из Мадрида и автор книги «Геополитика России: от революции до Путина». Такой характеристике на Украине испанец обязан нескольким поездкам на Донбасс.

Со слов Энрике, в испанских СМИ нередко звучат обвинения в сторону России о вмешательстве в дела Испании, например, в поддержке сепаратистского движения в Каталонии. Однако сегодня предъявлять голословные обвинения становится все сложнее – проверку фактов осуществляют независимые более мелкие издания и активные пользователи социальных сетей.

У социальных сетей есть другая сторона. Для главного редактора сербского ежедневного издания Alo Василя Паповича от них исходит основная опасность цензуры: «Мы вступили в новую эру тоталитаризма, который осуществляется социальными сетями и глобальными СМИ, за которыми стоят интересы крупного капитала».

Коллеги в Прибалтике не были солидарны с главным редактором информационного агентства Baltnews Андрей Стариковым – лауреатом премии Союза журналистов России «Солидарность» — 2021 г. Сегодня он находится под следствием в Латвии по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. «В Прибалтике журналисты делятся на плохих и хороших, на тех, кто сотрудничает с Россией и тех, кто держится от нее в стороне», — отметил он.

«В Эстонии любое доброе слово в отношении России пресекается. Установление контактов с Россией — это очень нехорошо с точки зрения эстонского государства», — согласился с ним главный редактор эстонского общественно-политического портала Tribuna.ee Родион Денисов.