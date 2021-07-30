Журналисты из Карелии потребовали от главы Республики информацию о лесных пожарах

Союзом журналистов Карелии было направлено обращение к главе республики Артуру Парфенчикову с требованием предоставить доступ к информации о лесных пожарах.

Журналисты выразили озабоченность тем, что власти не предоставляют им информацию о тушении и распространении лесных пожаров и делятся данными только с государственными СМИ. В качестве примера в обращении приведена ситуация с приездом в Карелию главы МЧС. Журналисты заявляют, что СМИ о визите стало известно лишь накануне, а пресс-секретари главы региона не ответили на обращения.

Официальную информацию о приезде Зиничева получили только за несколько часов до визита. «При этом совершенно очевидно, что приезд федерального чиновника в поселок, пострадавший от лесных пожаров, — это общественно значимое событие, требующее всестороннего освещения. Мы полагаем, что редакции карельских СМИ необходимо было известить о визите Евгения Зиничева и уж точно нельзя было пытаться умалчивать об этом факте, когда журналистам стало о нем известно», — сказано в обращении.

Журналисты считают, что действия властей ограничивают права граждан получать достоверной информацию.

С 21 июля в Карелии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным местных властей действует 33 лесных пожара площадью 7280 гектаров. 15 пожаров площадью 1032,7 гектаров удалось локализовать. Жителей поселка Найстенъярви эвакуировали уже несколько раз. Также из-за пожаров перекрывался участок федеральной трассы «Кола».