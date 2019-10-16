Журналисты издания «Проект» рассказали об угрозах и слежке после публикации статей о российских наемниках

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин сообщил, что журналисты издания, работающие над серией статей о деятельности российских наемников и политтехнологов в Африке и на Ближнем Востоке, получают угрозы:

Все начиналось весной с угроз, приходивших по почте, а пика это достигло сейчас... в связи и одновременно с выходом большой истории про участие российских наемников в ливийской гражданской войне.

По его словам, помимо угроз за журналистами следят и взламывают их аккаунты в Facebook, Telegram и почте Google, а также ведется кампания по дискредитации сотрудников «Проекта».

Баданин отметил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы, так как в этой ситуации может помочь только огласка:

Многие истории, в том числе этого лета, показали, что публичность важнее соблюдения процедур... Сейчас в России все складывается так, как в истории с Голуновым, например, что лучше рассказать это журналистам.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина на запрос Reuters заявили, что журналистам «Проекта» следует обратиться в полицию.

В апреле «Проект» выпустил расследование, в котором утверждается, что политтехнологи, которые могут быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, работают как минимум в 20 африканских странах, пытаясь объединить страны в «серый» политический союз.