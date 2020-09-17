Журналисты издания VTimes объявили о сборе средств на развитие проекта

Издание VTimes запустило краудфандинг: проект собирает деньги на развитие:

Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. У нас большие планы: мы хотим делать репортажи, аналитику, расследования, подкасты, видео. Все это не создать в одночасье, но с каждым вашим рублем наша мечта создать для вас полноценную мультимедийную платформу будет становиться ближе.

Разово предлагается пожертвовать 2000, 5000 или 10 тысяч рублей, ежемесячно — 500, 1000 и 5000 рублей, ежегодно — 5000, 8000 или 10 тысяч рублей. По желанию можно выбрать и другую сумму.

Издатель VTimes Александр Губский также сообщил, что издание официально запустится в октябре.