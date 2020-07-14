Журналисты кремлевского пула и русской службы BBC выступили в поддержку Ивана Сафронова

Видеообращения журналистов появились в телеграм-канале «СвободуСафронову!» 13 июля. Из журналистов кремлёвского пула Ивана Сафронова поддержали: Анастасия Савиных, Наталья Галимова, Елена Егорова, Светлана Бочарова, Кира Латухина, Полина Химшиашвили и Антон Желнов. Журналисты призвали суд вести дело Сафронова открыто и честно.

В русской службе BBC выпустили материал, который посвящен свободе слова в России, а также делу Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Кроме того, Ивана Сафронова поддержали в Профсоюзе журналистов: опубликовали письмо, в котором призывают суд вести дело Сафронова открыто для общественности, а самого Ивана выпустить из-под стражи. Под текстом с лозунгом «Журналистика не преступление» уже подписались 500 журналистов.