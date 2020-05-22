Журналисты «Московского комсомольца» заявили, что у них выявили коронавирус нового типа, и рассказали о своих симптомах и методах лечения.

«Итак, нас десять человек: семь с подтвержденным и три с неподтвержденным диагнозом, но то, что это было оно самое, трое ни разу не сомневаются», – говорится в материале.

Ни один из журналистов не находился в тяжелом состоянии, не попал в реанимацию и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Одна из заболевших при этом провела в больнице три недели.

В статье уточняется, что у восьми из 10 журналистов наблюдалась повышенная температура в диапазоне от 37,8 до 39,5 градуса. Они также жаловалось на боли в теле, сухость во рту, кашель и потерю обоняния. Во время КТ легких у них обнаружили так называемые «матовые стекла», демонстрирующие патологические изменения в легочной ткани.

В ходе лечения некоторые журналисты старались поддерживать организм витаминами. Один из репортеров регулярно проводил ингаляции на паровой бане.