Журналисты NYT получили файл с геолокациями 12 миллионов американцев

Каждую минуту нашу геолокацию записывают технологические компании. Карту передвижений любого человека, имеющего смартфон можно составить без особого труда. К такому выводу пришли журналисты The New York Times, проанализировав огромную, самую большую в истории базу данных геолокаций со смартфонов.

База данных содержит около 50 миллиардов точек местоположений — из этих точек составляются ежедневные маршруты 12 миллионов американцев, пользующихся смартфонами. Издание получило эту базу данных от малоизвестной технологической компании, которая специализируется на сборе данных.

Журналисты провели эксперимент и по маршрутам смогли понять (не выдавая имен), кто посещал владения Джонни Деппа, Тайгера Вудса, сотрудников Белого дома, в какой из детских садов завозит своих детей до работы один из высокопоставленных офицеров и во сколько он приходит домой по воскресеньям. Эти примеры проиллюстрировали, как легко можно при желании идентифицировать человека по обезличенной геолокации.

Данные собирают далеко не самые известные компании. В интервью изданию их представители говорят, что не перепродают собранные данные, ведь скандал может серьезно навредить бизнесу, однако эти утверждения не прибавляют уверенности на фоне того, что такой огромный массив геолокаций был получен самим изданием.