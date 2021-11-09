Журналисты обратились к ООН, чтобы беспрепятственно освещать экологические проблемы

Экологические журналисты из 34 стран мира обратились к участникам конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (31 октября — 12 ноября 2021 года). В письме журналисты обозначали препятствия, которые ограничивают право предоставлять информацию по вопросам климата и экологии. От России текст обращения подписали Ангелина Давыдова, Саяна Монгуш, Григорий Пасько и сопредседательница Профсоюза журналистов Софья Русова.

В совместном письме журналисты просят правительства стран официально признать, что право на информацию по вопросам экологии неотъемлемо от права на здоровую окружающую среду и права на здоровье. Текст обращения опубликован на сайте «Репортеров без границ».

«В России экологические проблемы попадают в федеральную повестку СМИ, как правило, когда уже случилось что-то непоправимое, как, например, авария на "Норникеле" на Таймыре летом 2020 года. Она, кстати, очень хорошо показала, как тесно сотрудничают крупные компании с государством и насколько они не готовы сотрудничать с журналистами для прозрачного освещения проблемы. В России очень много серьёзных правозащитных проблем, из-за которых, на мой взгляд, экология отходит на второй план, но это совершенно недопустимо», — считает Софья Русова из Профсоюза журналистов.