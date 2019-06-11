Журналисты Первого канала и «России 1» потребовали тщательного и справедливого расследования дела Ивана Голунова

Днем 10 июня журналисты Первого канала и «России 1» выступили с заявлениями по делу корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков и заключили под домашний арест. Ведущие программы «Время покажет» на Первом потребовали предъявить «железные доказательства» по делу Голунова или отпустить журналиста, а ведущие ток-шоу «60 минут» на «России 1» заявили, что надеются на «справедливое объективное расследование».

Посмотреть выступление ведущих «60 минут» можно в записи на ютьюб-канале программы.

Посмотреть выступление ведущих программы «Время покажет» можно на сайте Первого канала.

Посмотреть выступление Андрея Норкина можно здесь.