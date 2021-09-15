Журналисты, правозащитники и благотворители потребовали от властей отменить закон об иноагентах

Российские журналисты, правозащитники, экологи, медики и благотворительные фонды опубликовали на портале change.org петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах». Петиция составлена в адрес Госдумы, Совета Федерации и уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой.

В петиции отмечается, что с начала текущего года Минюст России внес в реестр иностранных агентов шесть СМИ, 20 журналистов и семь НКО. Всего в реестре «инагентов» уже 221 организация и физлицо.

Авторы петиции считают, что власти используют закон об инагентах в качестве инструмента давления на журналистов и общественные организации. Сам закон об «иноагентах» общественники называют дискриминационным и противоречащим Конституции РФ. Организации-«иноагенты» находятся под постоянным риском принудительной ликвидации и угрозой уголовного преследования, а физлица-иноагенты обязаны отчитываться о всех своих расходах, что является вторжением в частную жизнь.