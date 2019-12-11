Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев

Корреспонденты РИА Новости и RT, которых президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев вместе с другими российскими журналистами, приглашение приняли, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Вчера наши журналисты — Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) — спросили Зеленского: «Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?» Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать. Приглашение приняли. Ждите репортажей», - написала она в Telegram-канале.