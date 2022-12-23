Журналисты RT Arabic попали под обстрел на окраине Донецка

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка, передает сам телеканал. Журналисты находились в автомобиле, в момент обстрела они покинули машину и ушли с места происшествия пешком.

В составе группы были корреспонденты Максим аль-Тури, Сами Абу Деяб и Иван Иванников. Журналисты не пострадали, ранены несколько человек, находившихся рядом.

Ранее, в октябре, съемочная группа телеканала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка. В результате инцидента также никто не пострадал.