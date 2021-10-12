Журналисты с Урала запустили сбор средств на создание спецрепортажей о жителях умирающих «тюремных деревень»

Журналисты издательской группы «ВК-медиа» («Глобус», «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск» и «ПроСевероуральск.ru») запустили сбор средств на создание специальных репортажей о людях, которые живут рядом с бывшими или существующими колониями на севере Урала. Корреспонденты планируют отправиться в экспедицию и запечатлеть быт жителей умирающих «тюремных деревень». Сбор денег они открыли на платформе «Сила слова».

«Мы поедем в экспедиции, чтобы рассказать людям о том социокультурном феномене, который сложился на севере Свердловской области, на севере Урала. В 30-е годы сюда пришел ГУЛАГ: вокруг лагерей выросли целые поселки. Сейчас колонии ликвидированы, но люди, которые родились и выросли за забором тюрьмы, продолжают жить вокруг бывших и существующих зон. Мы хотим проехать по легендарным местам, чтобы показать и рассказать, как там выживают люди», — рассказал выпускающий редактор «Глобуса» Андрей Клеймёнов.

Для реализации проекта журналистам необходимо собрать 122 тыс. руб. Поддержать проект можно по ссылке.