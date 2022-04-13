Журналисты Самарской области предложили включить газеты в перечень жизненно важных товаров

Включить газеты в перечень жизненно важных товаров и запустить Ломоносовскую карту, которая даст возможность существенно сэкономить на подписке на издания. Такие инициативы готовят журналисты Самарской области в Общественную палату страны и федеральное Минцифры. Меры поддержки медиа обсудили за круглым столом на заседании профильной комиссии в Общественной палате региона. Свои предложения сформировало и Самарское областное вещательное агентство.

Меры поддержки отрасли обсудили на заседании профильной комиссии в Общественной палате региона. Основной акцент – на возможность ввести для СМИ льготную систему налогообложения. С такой инициативой согласны в областной организации Союза журналистов России.

Не менее интересное предложение — Ломоносовская карта. Которая даст читателям возможность сэкономить на подписке на любимую газету, а изданиям гарантирует стабильное финансирование.

Свои предложения подготовили и представители Самарского областного вещательного агентства. Крупный региональный медиахолдинг объединяет телеканал и радио «Губерния», газету «Волжская коммуна», информационный портал sova.info и собственный пресс-центр, поэтому озвученные инициативы касаются практически всех сфер и направлений работы современных медиа.