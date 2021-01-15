Журналисты скоро смогут посещать Госдуму

В Государственной Думе планируют постепенно разрешать посещение для журналистов, сначала в палате сможет работать один журналист от каждого издания, сказал председатель палаты Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщил спикер, обсуждая вопрос с руководителями фракций Государственной Думы, депутаты решили постепенно открывать парламент для посещений, и в первую очередь сделать это исключение для журналистов.

«Мы практически освещение деятельности парламента перевели на дистанционку, такая возможность имеется, учитывая, что заседания Государственной Думы транслируются в Интернете, причем в реальном режиме времени», — сказал Володин.

По его мнению, прямое общение нельзя заменить Интернетом, поэтому депутаты сошлись во мнении, что от каждого издания хотя бы по одному человеку нужно вернуть в обычный режим.

«Для нас ведь очень важно обеспечить открытость принимаемых решений, от этого также многое зависит, парламент должен быть открыт, и мы это решение приняли именно в отношении журналистов», — отметил Володин.