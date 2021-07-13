Журналисты сняли фильм про радио «Модерн»

На YouTube появилась первая часть документального фильма «Волна», где рассказывается про радио «Модерн». Авторы фильма — петербургские журналисты Елизавета Ивантей («Бумага») и Серафим Романов («Новая газета» в Петербурге).

Фильм снимался в трех городах: в Петербурге, Париже, Хельсинки. На собственные средства журналистов.

Фильм вышел 10 июля — в день прекращения вещания радиостанции «Модерн» в 2001 году. Радиостанция заслужила культовый статус, в том числе благодаря собственному телешоу «Осторожно, модерн!».

«Фильм с самого начала задумывался, как история одной конкретной радиостанции или, скорее, исследование ее феномена: как получилось так, что в один момент в Петербурге собралось такое большое количество талантливых людей, которые начали делать нечто революционное в набиравшем тогда популярность FM-диапазоне? Мы рассказываем кто за этим стоял и как развивалась популярность радиостанции. А чем это все закончилось — про это будет во второй серии», — рассказывает Серафим Романов.

Вторая серия фильма выйдет в течение месяца.

«Для тех, кто никогда не слышал о „Модерне“, но наверняка знает о Нагиеве, Шнурове, программе „Осторожно, Модерн!“ и прочем — дня них, надеюсь, будет интересно раскрыть для себя эту важную страницу в истории российской массовой культуры, пробел в которой мы и пытались заполнить своим фильмом», — говорит Серафим.

Радио «Модерн» — независимая радиостанция, где начинали свою карьеру такие люди, как Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, Алла Довлатова, Сергей Шнуров, Геннадий Бачинский, Сергей Стиллавин, Анна Пармас.